Il ricordo di Achille Barabino a Olbia.

A due anni dalla scomparsa di Achille Barabino, la città di Olbia si riunirà in suo ricordo con una Messa in suffragio sabato 9 novembre, alle ore 17, nella basilica di San Simplicio. La famiglia, composta da mamma, papà, i fratelli Ettore e Paola, e i nonni, ha espresso gratitudine a chi si unirà alle loro preghiere. Achille aveva solo 14 anni quando è mancato, il 9 novembre 2022.

La memoria di Achille è stata recentemente onorata anche con un murale contro il cyberbullismo, realizzato in collaborazione con il Comune di Olbia. L’opera, dedicata sia ad Achille che a Vincent Plicchi, è stata creata dai writers Rusty, Mambo, Massimiliano Landuzzi ed Elvis Pregnolato. Anche il rapper Salmo ha contribuito al progetto, offrendo il suo sostegno per sensibilizzare sul tema del cyberbullismo, una causa per la quale la comunità si sta impegnando sempre di più.

