Arzachena regina del gusto: oro nazionale per l’IPSAR Costa Smeralda

IPSAR Costa Smeralda trionfa alla mostra enogastronomica.

L’istituto alberghiero IPSAR Costa Smeralda ha raggiunto un traguardo di immenso prestigio aggiudicandosi ufficialmente il primo premio alla rinomata Mostra enogastronomica Bartolomeo Scappi. La competizione, che ha visto il coinvolgimento di numerose scuole provenienti da tutto il panorama nazionale e internazionale, ha sancito l’eccellenza della formazione alberghiera sarda, posizionando l’istituto sul gradino più alto del podio.

Questo risultato straordinario rappresenta il coronamento di un percorso basato sul talento, sulla passione e sull’impegno profuso da studenti e docenti, i quali si sono confermati veri ambasciatori del gusto e della cultura culinaria della propria isola.

All’interno dello stand espositivo, la Sardegna è emersa come protagonista assoluta attraverso un percorso sensoriale che ha abbracciato l’intero territorio regionale, da nord a sud. I visitatori sono stati accompagnati in un viaggio autentico tra sapori, profumi e tradizioni che costituiscono l’anima profonda dell’identità isolana. Un traguardo di tale portata è stato reso possibile grazie a una fitta rete di collaborazioni con partner locali che quotidianamente operano per la valorizzazione del territorio. Un contributo fondamentale è giunto da realtà come Dettorimarket Arzachena, Vigne Surrau con Damiano Chessa Rappresentanze e Vigne Tibulas. A questi si sono uniti il supporto di La Mirteria, Raighinas, la Pasticceria Terra Mia di Budoni, il Caseificio-Salumificio Le Fattorie Gennargentu di Fonni, l’Azienda Apistica Mistazzu e Altoevo Budoni.

Oltre al lavoro corale dei docenti che hanno collaborato attivamente alla riuscita dell’iniziativa, il successo ha beneficiato del costante sostegno istituzionale, in particolare della vicinanza della sindaca Francesca Marchetti. Un riconoscimento speciale è stato rivolto all’I.I.S. Bartolomeo Scappi e alla dirigente scolastica Patrizia Parma per l’impeccabile organizzazione e l’ospitalità offerta durante lo svolgimento del concorso. La conquista del primo premio non rappresenta soltanto un successo accademico, ma un vanto per l’intera comunità scolastica e per il territorio sardo, confermando la capacità delle nuove generazioni di rappresentare con orgoglio il patrimonio enogastronomico regionale.

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