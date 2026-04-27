Il Comune di Berchidda fa il bilancio di fine mandato

Il bilancio dell’amministrazione comunale di Berchidda.

Berchidda presenta alla cittadinanza il bilancio sociale e politico dell’operato amministrativo. Questo documento di rendicontazione nasce dall’esigenza di offrire una visione unitaria delle attività svolte, collegando la visione politica iniziale ai risultati concretamente perseguiti e ottenuti nel corso degli ultimi cinque anni. L’iniziativa risponde alle direttive ministeriali in materia di trasparenza, un valore che ha guidato l’azione dell’Ente attraverso il potenziamento dei canali digitali e la condivisione delle sedute consiliari.

LEGGI ANCHE: Nuova candidatura per Andrea Nieddu alla guida di Berchidda

Il bilancio.

Il percorso amministrativo è stato inevitabilmente segnato dalla crisi pandemica, che ha richiesto un impegno straordinario nel contrasto agli effetti del virus. In questo contesto, Berchidda ha saputo distinguersi per una gestione proattiva, culminata nell’istituzione di un centro vaccinale comunale. Grazie alla collaborazione di medici, infermieri e numerosi volontari, la struttura ha fornito un supporto essenziale ai medici di base, permettendo ai cittadini più fragili di evitare gli spostamenti verso i centri affollati del territorio e garantendo una protezione capillare alla comunità.

Una volta superata la fase acuta dell’emergenza, l’attenzione si è spostata verso l’innalzamento della qualità progettuale. L’Ente ha dimostrato una spiccata attitudine nel reperire finanziamenti provenienti da canali europei, nazionali e regionali, fondamentali per la crescita strutturale del borgo. Nonostante le complessità burocratiche abbiano talvolta dilatato i tempi di attuazione delle opere, le fondamenta gettate rappresentano un’eredità significativa per il futuro, con diversi progetti pronti a essere concretizzati nel corso della prossima legislatura.

Il dinamismo dell’azione amministrativa ha prodotto riflessi positivi sull’attrattività del centro gallurese. I dati relativi allo sviluppo insediativo confermano un trend in crescita, con l’iscrizione di settantasette nuove residenze nel corso del 2025. Questi numeri testimoniano come Berchidda non si stia consolidando solo come meta turistica, ma anche come luogo scelto da nuovi abitanti per risiedere stabilmente, invertendo la tendenza comune a molti piccoli borghi.

Il documento di rendicontazione, elaborato con il supporto tecnico degli uffici e la coordinazione del Segretario comunale, si pone anche come base per un confronto democratico e costruttivo. Il sindaco Andrea Nieddu ha espresso gratitudine verso l’intera struttura comunale per il lavoro svolto e ha sottolineato l’importanza del clima di responsabilità che ha caratterizzato i lavori dell’aula. Il riconoscimento del valore della collaborazione ha riguardato sia la maggioranza, impegnata nell’attuazione del programma, sia la minoranza, che ha garantito un contributo propositivo alla vita amministrativa del paese.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui