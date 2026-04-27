Le previsioni meteo del 28 aprile a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Le previsioni per martedì 28 aprile confermano il consolidamento di una fase di stabilità atmosferica su tutto il quadrante nord-orientale della Sardegna. Il territorio di Olbia e l’intera Gallura si preparano a vivere una giornata caratterizzata da cieli tersi e temperature gradevoli, ideali per le attività all’aperto e per i primi scampoli di stagione turistica.

Le temperature.

Secondo i dati rilevati, la giornata di domani sarà dominata dal sole. A Olbia si registrerà una temperatura massima di 22°C, mentre le minime notturne si attesteranno intorno agli 11°C. Una leggera ventilazione proveniente da sud-est, con una velocità stimata di 13 mph, contribuirà a mantenere l’aria fresca e godibile, mitigando la percezione del calore nelle ore centrali. L’umidità si manterrà su valori medi (circa il 58%), garantendo un clima asciutto.

Spostandosi verso l’interno della Gallura, il quadro meteorologico resta pressoché identico, con punte di calore leggermente superiori che potrebbero toccare i 23°C. Qui i venti soffieranno prevalentemente da est a una velocità di 10 mph.

Attenzione all’indice UV

Nonostante le temperature non siano ancora estive, gli esperti segnalano un indice UV pari a 8, classificato come “molto alto”. È dunque fondamentale proteggersi adeguatamente dai raggi solari, specialmente per chi transita lungo i litorali o si concede escursioni sui graniti galluresi.

Le probabilità di precipitazioni sono praticamente nulle durante il giorno (0%), con un lievissimo incremento della nuvolosità nelle ore notturne (probabilità di pioggia al 10% a Olbia e 5% nel resto della Gallura), che non dovrebbe comunque compromettere la stabilità del periodo. In sintesi, un martedì perfetto per godere delle bellezze naturali del territorio sotto un cielo completamente sereno.

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