Sicurezza nel cuore di Olbia, dopo le risse arriva la Stazione mobile

24 Ottobre 2025

di Pietro Chiaese

Nel centro di Olbia arriva la stazione mobile dei carabinieri

Il Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia ha appena messo a disposizione della comunità una nuova Stazione Mobile. “Un presidio moderno e funzionale che sarà operativo nei fine settimana nel cuore della città, nelle vie del centro storico maggiormente frequentate da residenti e turisti”.

“Si tratta di un vero e proprio ufficio sulla strada, facilmente accessibile, dove i cittadini potranno trovare i Carabinieri pronti ad ascoltare, assistere e – se necessario – ricevere anche denunce direttamente sul posto – spiegano dall’Arma -. Uno strumento di prossimità che rafforza il dialogo con la popolazione e aumenta la percezione di sicurezza. L’iniziativa nasce anche per rafforzare la vivibilità del centro storico, accompagnando i momenti di socialità con una presenza rassicurante e attenta, capace di prevenire e contenere quei comportamenti che rischiano di turbare la serenità collettiva”.

“La Stazione Mobile si rivolge a tutta la comunità, residenti e visitatori, offrendo un punto di riferimento costante che contribuisce a rendere il centro di Olbia un luogo più accogliente, sicuro e sereno. Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri conferma la propria missione di prossimità, ascolto e presenza attiva: un presidio che si affianca alla quotidiana attività dei Carabinieri a tutela della collettività”.

