Nel centro di Olbia arriva la stazione mobile dei carabinieri

Il Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia ha appena messo a disposizione della comunità una nuova Stazione Mobile. “Un presidio moderno e funzionale che sarà operativo nei fine settimana nel cuore della città, nelle vie del centro storico maggiormente frequentate da residenti e turisti”.

“Si tratta di un vero e proprio ufficio sulla strada, facilmente accessibile, dove i cittadini potranno trovare i Carabinieri pronti ad ascoltare, assistere e – se necessario – ricevere anche denunce direttamente sul posto – spiegano dall’Arma -. Uno strumento di prossimità che rafforza il dialogo con la popolazione e aumenta la percezione di sicurezza. L’iniziativa nasce anche per rafforzare la vivibilità del centro storico, accompagnando i momenti di socialità con una presenza rassicurante e attenta, capace di prevenire e contenere quei comportamenti che rischiano di turbare la serenità collettiva”.

“La Stazione Mobile si rivolge a tutta la comunità, residenti e visitatori, offrendo un punto di riferimento costante che contribuisce a rendere il centro di Olbia un luogo più accogliente, sicuro e sereno. Con questa iniziativa, l’Arma dei Carabinieri conferma la propria missione di prossimità, ascolto e presenza attiva: un presidio che si affianca alla quotidiana attività dei Carabinieri a tutela della collettività”.

