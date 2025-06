La Maddalena dice addio al commesso dei vip Andrea Santoro

Addio ad Andrea Santoro.

La Maddalena è in lutto per la scomparsa dello storico commesso Andrea Santoro. Aveva 74 anni ed era conosciuto come colui che nel 1966 aveva servito l’attrice Greta Garbo nel negozio “Bancarotta”, nel centro della città.

Santoro iniziò a lavorare da ragazzo presso ”Bancarotta”, storica calzoleria di La Maddalena, nell’estate del 1965. Prima per un lavoro stagionale e poi quella bottega diventò il suo posto di lavoro per ben 43 anni, fino alla sua pensione. Per questo motivo Andrea Santoro era conosciuto in città come Andrea Bancarotta. Qui l’incontro con una delle dive degli anni ’60, Greta Garbo e poi altre celebrità del cinema dell’epoca. Da Brigitte Bardot, a Monica Vitti, passando per Ugo Tognazzi, tutti appassionati per le scarpe della calzoleria di Cala Gavetta.

A quei tempi, negli anni ’60, non era facile incontrare vip, perché la Costa Smeralda era appena nata. Tuttavia, furono gli anni del boom del borgo come paradiso delle celebrità ed era sempre più facile incontrare personaggi famosi in gran parte della Gallura. Affascinati dalle spiagge caraibiche dell’Arcipelago e dal borgo di La Maddalena, tantissimi vip erano passati per gli storici negozi del centro storico incontrando la gentilezza di Andrea Bancarotta. La Maddalena è in lutto per uno dei personaggi più storici della città isolana.

”Una persona dolce e sincera, qualità rare al giorno d’oggi – così lo ricorda una dei suoi conoscenti -. Aveva sempre un sorriso sulle labbra. Con lui ho condiviso due pellegrinaggi che porterò sempre nel cuore, così come le sue battute e le sue barzellette che sapevano far sorridere l’anima”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui