Arzachena, riapre il cantiere del sentiero Abbiadori-Cala di Volpe

Al via il secondo lotto del sentiero Abbiadori-Cala di Volpe.

Il Comune di Arzachena spinge sull’acceleratore della mobilità dolce e riapre il cantiere sulla provinciale 94. L’obiettivo è rendere Abbiadori e Cala di Volpe ufficialmente “vicine di casa”, collegate da un percorso moderno e sicuro.

Dopo il successo del primo tratto — che ha già regalato ai cittadini 180 metri di camminata, inclusa una scenografica passerella sospesa di 70 metri — i lavori ripartono ufficialmente. L’amministrazione comunale punta a trasformare una zona strategica e trafficata in un’area a misura di sportivo, dove il jogging e le passeggiate serali non siano più un azzardo tra le auto, ma un piacere quotidiano.

I numeri dell’operazione parlano chiaro: primo lotto (2024): 200 mila euro investiti e consegnati; secondo lotto: 300 mila euro per proseguire l’opera; terzo lotto: la chiusura del cerchio fino al bivio per Olbia.

In una zona che durante l’estate diventa il cuore pulsante della Costa Smeralda, la densità abitativa richiede infrastrutture all’altezza. L’assessore ai lavori pubblici, Massimo Azzena, insieme all’ufficio comunale competente, sta portando avanti un progetto che unisce la funzionalità alla bellezza del paesaggio.

“Vogliamo sviluppare le infrastrutture del borgo creando una connessione reale con il tratto costiero”, fanno sapere dal Comune.

L’idea è quella di una città più connessa, dove chi vive ad Abbiadori possa raggiungere le spiagge o i servizi della costa senza dover necessariamente utilizzare veicoli motorizzati. Una scelta che strizza l’occhio alla sostenibilità e alla qualità della vita, trasformando la SP 94 in un vero e proprio biglietto da visita per il turismo attivo.

Il cantiere è già operativo e l’attenzione è tutta sulla rapidità d’esecuzione per consegnare il nuovo tratto in tempi brevi. In futuro, con un terzo lotto ancora da finanziare, l’opera si concluderà all’altezza del bivio per Olbia. Arzachena avrà finalmente una “linea verde” continua che collegherà l’entroterra al mare, mettendo in sicurezza pedoni e sportivi.

