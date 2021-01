Il rientro in classe alla scuola di Cannigione.

Ieri sono riprese regolarmente le lezioni anche nella sede della scuola primaria di Cannigione al termine dei lavori di adeguamento della struttura alle norme nazionali di vulnerabilità antisismica.

Con soddisfazione da parte dell’Amministrazione, dei dirigenti scolastici e della ditta incaricata è stato rispettato il cronoprogramma fissato per la messa in sicurezza dell’edificio che ha consentito a 110 alunni di rientrare nelle loro aule come previsto lo scorso settembre.

(Visited 44 times, 56 visits today)