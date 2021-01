Bar aperto la sera per la partita, multe e chiusura del locale

L’intervento dei carabinieri.

Continuano i controlli sul rispetto delle norme anti coronavirus anche nei locali della Sardegna Intorno alle 22 e 30 i carabinieri della stazione di Seui in Sadali sono intervenuti a Esterzili in un bar.

Il locale stava tramettendo in tv una partita di calcio di seria A con la presenza di alcuni avventori intenti a consumare bevande alcoliche. Dopo gli accertamenti, i militari hanno proceduto alla contestazione dell’obbligo del coprifuoco per agli avventori. Per il bar, aperto dopo le 18 è stata, inoltre, disposta la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

