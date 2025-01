Arzachena, ok alla riqualificazione del campo da tennis

I lavori nel campo tennis ad Arzachena.

Al via i lavori di riqualificazione del campo “La Buca” presso il Tennis Club di Arzachena. Il Comune ha ufficialmente dato il via al progetto di adeguamento delle pavimentazioni e delle recinzioni. Un intervento che ha come scopo il miglioramento dell’infrastruttura sportiva, garantendo standard moderni di sicurezza e qualità per i giocatori e gli spettatori.

I lavori includono il rifacimento della pavimentazione del campo e l’installazione di nuove recinzioni, in linea con le indicazioni tecniche fornite dall’amministrazione comunale. L’importo complessivo dei lavori è di 46mila euro e sono stati affidati ad una ditta che si è dichiarata pronta a iniziare i lavori in tempi rapidi, garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

L’avvio dei lavori è previsto entro il primo trimestre del 2025, con un cronoprogramma che assicura il completamento in tempi brevi. Il campo “La Buca”, una struttura centrale per l’attività sportiva di Arzachena, potrà così tornare operativo, rappresentando un punto di riferimento per gli appassionati di tennis locali e i turisti.

