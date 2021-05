Lavori sui ponti di Arzachena, traffico deviato sulla statale 125

I lavori ad Arzachena.

Ad Arzachena al via i lavori sulla strada statale 125 per il rifacimento e la messa in sicurezza del ponte del vecchio mulino e del ponte sul riu Bucchilalgu grazie a un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro.

L’Anas ha disposto la chiusura al traffico sulla statale 125 Orientale Sarda dal km 338+500 al km 339+200 su tutte le corsie a partire dalle ore 7 del 11 maggio 2021 fino alle ore 23 e 55 del 9 agosto 2021.

Le deviazioni.

Il traffico veicolare proveniente da Olbia e diretto ad Arzachena e Cannigione sarà deviato all’altezza dell’intersezione a rotatoria sulla circonvallazione urbana di Arzachena fino all’intersezione a rotatoria con la statale 427, percorrerà la statale 427 dal km 33+500 al km 34+470 per poi immettersi sulla statale 125 al km 342+200.

Il traffico veicolare in uscita da Arzachena e Cannigione diretto a Olbia verrà indirizzato sulla SS 125 in direzione Nord fino all’intersezione con la statale 427 al km 34+470, percorrerà la statale 427 fino all’intersezione a rotatoria al chilometro 33+500, innesterà la circonvallazione urbana per poi immettersi sulla SS 125 all’altezza dell’intersezione a rotatoria al km 338+270.

Sarà comunque consentito il traffico locale per aziende e abitazioni ricadenti nel tratto compreso tra il km 338+270 e il km 338+500, nonché nel tratto compreso tra il km 339+200 e lo svincolo con la provinciale 13.

L’impresa Infrastrutture e Consolidamenti si occuperà della segnaletica di cantiere prevista fino al termine dei lavori.

