Scrutatori per il Referendum, candidature aperte a Palau

Gli scrutatori per il Referendum a Palau.

Il Comune di Palau ha avviato una procedura rivolta ai cittadini interessati a ricoprire il ruolo di scrutatore in occasione del Referendum, con l’obiettivo di costituire un elenco di disponibilità da cui l’Ufficio Elettorale potrà attingere qualora si rendesse necessario. Le domande saranno considerate seguendo l’ordine cronologico di arrivo. Possono candidarsi gli elettori residenti nel comune che abbiano assolto gli obblighi scolastici, siano in regola con i requisiti previsti dalle normative vigenti e non siano incorsi in condanne penali o in precedenti mancate partecipazioni non giustificate a funzioni elettorali.

Le istanze devono essere presentate utilizzando il modulo ufficiale predisposto dal Comune, completo di dati anagrafici, recapiti, dichiarazioni sostitutive e copia di un documento d’identità o firma digitale. La candidatura può essere inviata tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.palau.it, via e-mail a elettorale@palau.it oppure consegnata direttamente all’Ufficio Elettorale in Piazza Popoli d’Europa 1. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a giovedì 19 marzo. L’inserimento nell’elenco non comporta l’automatica convocazione: l’effettiva assegnazione dell’incarico avverrà solo in caso di specifiche esigenze organizzative dell’Ufficio Elettorale.

