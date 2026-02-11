Olbia e mezza Gallura senz’acqua per un guasto Abbanoa

Il guasto Abbanoa interessa Olbia e mezza Gallura.

A Olbia e nei comuni limitrofi tecnici di Abbanoa stanno eseguendo lavori di manutenzione lungo la condotta foranea tra il partitore di Lucciareddu e quello di Loiri, in località Cugnana. L’intervento, programmato a partire dalle 12:15 e previsto fino alle 23, comporterà la temporanea chiusura del flusso idrico dal partitore di Lucciareddu, con possibili cali di pressione, riduzione della portata o interruzioni momentanee dell’erogazione in diverse zone della città e dei territori circostanti, tra cui Olbia centro, le frazioni di Berchiddeddu, Pittulongu, Murta Maria, Porto Istana, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, Padru, Telti, Monti e San Teodoro con le relative frazioni.

I tecnici del gestore idrico monitorano l’intervento per ridurre al minimo i disagi e potrebbero anticipare la riattivazione dell’erogazione qualora i lavori si concludessero prima del previsto. Al termine dell’intervento, l’erogazione tornerà a pieno regime, ma l’acqua potrebbe temporaneamente presentare torbidità a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. Eventuali anomalie possono essere segnalate al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040, attivo 24 ore su 24. L’operazione rientra nelle attività ordinarie di manutenzione e controllo della rete idrica per garantire sicurezza e continuità del servizio.

