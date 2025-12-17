Il corso per utilizzare lo smartphone ad Arzachena.

Ad Arzachena prende il via un progetto dedicato all’inclusione digitale per i cittadini che vogliono acquisire maggiore autonomia nell’uso dello smartphone e muoversi con sicurezza nel mondo digitale. Il Comune ha promosso un corso base rivolto a chi desidera imparare a gestire le principali funzioni del proprio dispositivo mobile, con particolare attenzione agli strumenti più utili nella vita quotidiana.

Il percorso formativo prevede quindici lezioni pratiche e interattive, ciascuna della durata di due ore, durante le quali i partecipanti potranno approfondire l’utilizzo di chiamate, messaggi tradizionali e tramite WhatsApp, comprendere le differenze tra connessioni Wi-Fi e dati mobili, e familiarizzare con le applicazioni fondamentali per gestire attività di ogni giorno. Particolare spazio sarà dedicato anche alla sicurezza digitale, con consigli per riconoscere e prevenire truffe o messaggi sospetti.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini dai 45 anni in su interessati a migliorare le proprie competenze digitali, e le iscrizioni sono già aperte. L’iniziativa è promossa dalla Delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, nell’ambito delle attività del Comune per favorire l’inclusione e l’autonomia tecnologica della popolazione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui