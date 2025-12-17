Ad Arzachena lezioni di smartphone dedicate ai cittadini over 45

17 Dicembre 2025

di Pietro Serra

Il corso per utilizzare lo smartphone ad Arzachena.

Ad Arzachena prende il via un progetto dedicato all’inclusione digitale per i cittadini che vogliono acquisire maggiore autonomia nell’uso dello smartphone e muoversi con sicurezza nel mondo digitale. Il Comune ha promosso un corso base rivolto a chi desidera imparare a gestire le principali funzioni del proprio dispositivo mobile, con particolare attenzione agli strumenti più utili nella vita quotidiana.

Il percorso formativo prevede quindici lezioni pratiche e interattive, ciascuna della durata di due ore, durante le quali i partecipanti potranno approfondire l’utilizzo di chiamate, messaggi tradizionali e tramite WhatsApp, comprendere le differenze tra connessioni Wi-Fi e dati mobili, e familiarizzare con le applicazioni fondamentali per gestire attività di ogni giorno. Particolare spazio sarà dedicato anche alla sicurezza digitale, con consigli per riconoscere e prevenire truffe o messaggi sospetti.

Il corso è rivolto a tutti i cittadini dai 45 anni in su interessati a migliorare le proprie competenze digitali, e le iscrizioni sono già aperte. L’iniziativa è promossa dalla Delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, nell’ambito delle attività del Comune per favorire l’inclusione e l’autonomia tecnologica della popolazione.

