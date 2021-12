L’autonomia di Arzachena in un libro.

Il centenario dell’autonomia di Arzachena da Tempio diventa un libro. L’amministrazione comunale ha deciso di onorare l’importante traguardo storico con un progetto per dare risalto al passato della città.

Il libro ha lo scopo di rendere partecipi i residenti del valore e del ruolo che Arzachena ha espresso

attraverso tanti suoi personaggi illustri, ma anche della cognizione del contributo dato in varie fasi epocali della nostra recente storia da tanti arzachenesi con le loro opere.

Tra le varie iniziative ha preso corpo l’idea di realizzare un libro che potesse narrare la travagliata storia del comune di Arzachena, fino alla nascita della Costa Smeralda, polo turistico e punto di riferimento internazionale per i soggiorni di lusso.

Il progetto editoriale, proposto dall’editore/autore “Iniziative editoriali Gelsomino Editore”, consiste in un libro di circa 300 pagine, inerente la ricostruzione storica del comune corredato da foto e schede tematiche in gran parte inedite. Il libro avrà una tiratura congrua, in un numero di copie sufficiente per garantire la massima diffusione tra i concittadini di Arzachena.