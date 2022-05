Le polemiche ad Arzachena.

“Non mi è arrivato il libro del centenario”. Sono decine le polemiche dei residenti di Arzachena sui social, che hanno lamentato di non aver ricevuto il promesso volume che celebra i 100 anni di autonomia del comune da Tempio Pausania.

Il libro di Giovanni Gelsomino era stato finanziato dall’amministrazione comunale per essere poi distribuito gratuitamente casa per casa, proprio per rendere partecipi gli arzachenesi della loro storia. L’ente aveva incaricato il comitato Fidali 82/97 per consegnarlo alle famiglie. Ma, stando ad alcune lamentele, ad alcuni non sarebbe ancora arrivato. “Sono in errore?” ha chiesto uno su un gruppo sui social dedicato alla comunità locale. Al post scritto da un abitante si sono poi accodati decine di commenti che dichiarano di non avergli recapitato ancora il libro e di altri che invece lo hanno ricevuto e che hanno consigliato di rivolgersi al comitato o al comune.

Uno dei Fidali ha, poi, replicato, rispondendo di aver eseguito le consegne porta a porta. “Dopo qualche giorno abbiamo notato che era impossibile visto che la maggior parte della gente non si trovava a casa – scrive sui social – quindi abbiamo creato qualche punto nei vari negozi e attività di fidali oltre ad averne anche in macchina per fare qualche consegna in giro. Abbiamo anche fatto una sera di consegne in piazza ben pubblicizzata. Potevate passare, sarebbe stato più opportuno chiedere dove si potesse trovare come hanno fatto in tanti. Poi ci siamo dovuti bloccare per questioni politiche come dice la legge. Comunque datemi un appuntamento e lo consegno io personalmente, oggi stesso”.