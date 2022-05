Il ricordo delle consorelle.

Nel pomeriggio di domenica 8 maggio è morta a Tempio Suor Annunziata Cadeddu, della congregazione delle Missionarie Figlie di Gesù Crocifisso, colpendo profondamente la comunità cittadina e quanti la conobbero. “Suor Annunziata era stata accolta a circa 8 anni nell’Istituto per orfane di Gonnosnò, allora tenuto dalle Figlie di Gesù Crocifisso – scrivono le consorelle -. Quando il Signore l’ha chiamata e divenire anche lei un figlia di Gesù Crocifisso, ha accolto con gioia ed entusiasmo tale chiamata” venendo consacrata 67 anni fa.

Suor Annunziata era una donna silenziosa, umile e di preghiera continua. “È stata sempre impegnata nella catechesi e nel ministro straordinario dell’Eucarestia e aiuto nelle parrocchie per il decoro degli altari; in servizi di cucina nelle varie case, di assistenza a bambini e anziane – è il ricordo della Congregazione, che prosegue -. Negli ultimi anni, alla Casa di preghiera “Sacro Cuore” di Tempio, tutti i sacerdoti che l’hanno conosciuta rimanevano ammirati per la cordialità e la stima con la quale li accoglieva, anche solo nell’offrire il caffè”