Ad Arzachena apre il Linguistico, la campanella suonerà a settembre

Al via le iscrizioni al Liceo Linguistico di Arzachena.

Arzachena ha finalmente il suo Liceo Linguistico, ampliando così la sua offerta formativa. Ora sono tre gli indirizzi all’Ipsar Costa Smeralda, che oggi ha due licei, oltre allo Scientifico, e l’Alberghiero, così gli studenti arzachenesi e delle vicinanze non dovranno più viaggiare e fare tanti chilometri per studiare le lingue straniere.

Le iscrizioni sono già state aperte e i nuovi open day fissati il 25 gennaio, l’1 e l’8 febbraio, presso la sede di viale Paolo Dettori, per presentare sia l’offerta formativa dell’Alberghiero che quella del nuovo Liceo. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire ulteriori opportunità ai giovani della zona, rispondendo anche alle esigenze occupazionali del territorio.

Al primo open day, che si è tenuto il 18 gennaio c’è stata una significativa affluenza di studenti provenienti da Arzachena, Abbiadori, Luogosanto e Sant’Antonio di Gallura, attratti sia dalla nuova proposta formativa. Le lezioni cominceranno a settembre 2025.

Il dirigente scolastico Antonello Pannella ha spiegato che, grazie al Comune di Arzachena e alla precedente amministrazione regionale, il Liceo Linguistico è diventato realtà e ciò conferisce prestigio all’Ipsar perché lo studio delle lingue si integra perfettamente con il settore ricettivo. Le aule del nuovo Liceo saranno collocate in un’ala dedicata nella storica sede dell’Ipsar, in viale Dettori.

Nel Liceo Linguistico di Arzachena sono previste due lingue obbligatorie: francese e inglese, più una a scelta tra tedesco e spagnolo. Diversi anche i laboratori e i progetti Erasmus o IYes, l’ultimo permette di ottenere un diploma americano online alla Brook Hill Academy di Los Angeles, parallelamente agli studi italiani.

Questo percorso prevede lo studio della letteratura e della storia americana, oltre all’acquisizione di competenze professionali e creative tramite corsi specifici. Per gli studenti del triennio saranno disponibili i Pcto, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, anche all’estero. Gli studenti dell’alberghiero, anche quelli del liceo potranno usufruire del convitto, qualora necessario.

