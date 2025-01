Il Tag Gallura: “Bene la Sassari-Olbia, ora le altre infrastrutture”

Il Tag, Tavolo associazioni Gallura, interviene sulla Sassari-Olbia

“Grande soddisfazione per la conclusione della Olbia-Sassari“, questa la premessa del Tavolo associazioni Gallura (Tag). “Ora concentriamoci sulle altre priorità infrastrutturali. Il Tag esprime profonda soddisfazione per il completamento della strada Olbia-Sassari, un’opera fondamentale per il territorio e una promessa politica finalmente mantenuta. Questo traguardo dimostra che, quando c’è una chiara volontà politica e amministrativa, è possibile superare gli ostacoli e realizzare infrastrutture che migliorano la vita dei cittadini e favoriscono lo sviluppo economico”.

“Con lo stesso spirito, chiediamo che si dia priorità al completamento della strada Tempio-Olbia, un’arteria che rappresenta non solo una necessità logistica ma anche un’opportunità per rilanciare l’economia in tutta la Gallura. Chiediamo inoltre l’avvio immediato dei cantieri per la realizzazione della Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa, un’opera strategica per potenziare la mobilità e collegare in maniera più efficace le zone costiere e interne, valorizzando al meglio le risorse del nostro territorio”.

“Infrastrutture moderne e funzionali sono il presupposto per garantire la competitività della Gallura e affrontare le sfide future. Il TAG rimane a disposizione per collaborare con le istituzioni e tutti gli attori coinvolti, con l’obiettivo di garantire un progresso infrastrutturale che possa rispondere alle reali necessità del territorio e delle sue comunità”.

