Una statua di legno è il dono del Lions club Arzachena per la città

Continuano le iniziative per i 50 anni del Lions club Arzachena

Proseguono le iniziative del Lions Club Arzachena – Costa Smeralda per celebrare il traguardo dei cinquant’anni al servizio della comunità. Per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla fondazione, Domenica 1 giugno 2025, il Lions Club Arzachena – Costa Smeralda, da sempre al sevizio della Comunità, promuove due importanti eventi: un’asta benefica di opere d’arte e lo spettacolo teatrale “Anime di Passaggio”, entrambi a sostegno del restauro di una statua lignea.

I due appuntamenti in programma, seppure distinti, sono uniti dallo stesso obiettivo: raccogliere fondi per il restauro della statua lignea della “Madonna con due angeli”, che sarà collocata nel centro di Arzachena come dono del Club alla cittadinanza.

Alle ore 17:00, presso lo Spazio Nexus di via San Pietro, si terrà l’asta benefica “L’Arte come Servizio Sociale”, con opere donate da 54 artisti provenienti da tutta Italia. Le opere saranno abbinate a selezionate etichette offerte da numerose e prestigiose Cantine che hanno aderito con generosità al progetto.

A seguire, alle ore 21:00 presso l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, andrà in scena “Anime di Passaggio”, spettacolo teatrale a cura del Comitato FITA Sardegna. L’intero incasso sarà devoluto alla causa benefica.

«Si tratta di due momenti molto diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso spirito di servizio che da sempre caratterizza l’impegno lionistico. L’obiettivo è lasciare un segno concreto e duraturo alla nostra comunità, nel solco di cinquant’anni di storia», afferma il presidente del Club, Giampaolo Angius, che ha fortemente voluto entrambe le iniziative.

Le manifestazioni rientrano nel programma celebrativo del Lions Club Arzachena – Costa Smeralda, fondato nel 1975 e da allora protagonista di numerosi progetti in ambito sociale, sanitario e culturale. La cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere l’iniziativa.

