Nuovi parcheggi a La Maddalena, scontro sui numeri tra sindaco ed ex assessore

Il sindaco di La Maddalena annuncia 140 parcheggi, ma per l’ex assessore Tollis sono 58

Scontro sui nuovi parcheggi a La Maddalena: il sindaco ne annuncia 140 disponibili a breve ma per l’ex assessore Tollis sono solo 58. I posti auto recuperati dal Comune daranno un grande aiuto per risolvere un problema storico dell’isola. In piena stagione estiva ci sono più auto in circolazione che parcheggi, ma l’anno prossimo ci saranno le elezioni e sui numeri nasce lo scontro.

L’ex assessore Tollis sui nuovi parcheggi a La Maddalena

“Un grande lavoro ci attende per smascherare le fesserie che verranno mostrate in questa campagna elettorale perenne, che, ultimamente, sta dando il meglio di sé”, commenta Claudio Tollis, che un anno fa aveva lasciato la Giunta di Fabio Lai. “Posti auto come da ordinanze pubblicate all’Albo pretorio, ovvero gli unici atti che fanno fede – Tollis li conta -. 11 via Amendola + 10 via Caio Duilio + 37 via Don Vico = totale 58 posti auto, di cui 21 al centro e 37 in periferia. E quindi come si arriva ai 140 della televendita? Per il momento non ci si arriva perché non esistono”.

“È solo una buona televendita, ma come arriva il prodotto a casa ti accorgi della fregatura. Ah in matematica viene ovviamente rimandato e chiamato a recuperare, mentre in ricreazione eccelle, peccato che la ricreazione duri sempre poco – attacca -. Mai avrei potuto pensare che venisse superata la Vanna Marchi nazionale nel vendere prodotti inesistenti. Un conto è lo spot, (meglio la televendita) un conto è la realtà, e l’unica che conta la si trova negli atti pubblicati all’Albo Pretorio. Le ordinanze n° 42-43 e 46 sono a disposizione di tutti”.

I numeri contestati

”Nella sua dichiarazione il sindaco Lai lascia intendere che i 140 posti auto sono già praticamente disponibili mentre io nel mio post spiego bene che i 27 posti della Marina ancora non sono disponibili – aggiunge Tollis -. I 60 che metterà a disposizione la Capitaneria sono ben poca cosa perché saranno fruibili dalle 18 di sera alle 7 del mattino successivo, con tutte le problematiche che comporta utilizzare un’area di quel tipo se non c’è tutta una serie di informazioni ben precise. Il resto è un parcheggio multipiano, tra l’altro su un terreno comprato due anni fa che ancora non è stato materialmente trasformato in cantiere. Diciamo che a me interessa mettere in evidenza che c’è una discrasia tra quanto annunciato e quanto realmente poi verrà realizzato”.

Il contrattacco del sindaco

“Le dichiarazioni dell’ex assessore Tollis sono state smentite dagli atti ufficiali – replica Fabio Lai -. Se guardate l’albo pretorio, il comandante della Capitaneria di Porto ha già firmato l’ordinanza attraverso la quale formalizza e mette a disposizione della cittadinanza 60 parcheggi nel sito di Punta Chiara, fruibili dalle ore 18 alle sette del mattino. Poi ci sono le ordinanze del comandante dei vigili che prevedono 10 parcheggi in via Amendola e 11parcheggi in via Caio Duilio. C’è la convenzione firmata, ovviamente, con la Marina Militare che ci dà la possibilità di utilizzare l’area dell’ex oratorio con 27 parcheggi, di cui 2 per i disabili e 6 per i motocicli e ciclomotori. Infine, come da atto presente nell’Albo pretorio del Comune, è previsto per mercoledì l’inizio dei lavori per i quaranta parcheggi di via La Marmora. Ora è stato formalizzato tutto”.

“Tollis ha fatto una pessima figura”

“Dal mio punto di vista Tollis ha fatto una pessima figura perché fare opposizione non vuol dire fare ostruzionismo – dice il sindaco di La Maddalena del suo ex assessore -. Tollis, prima di scrivere, doveva avere un attimo di pazienza. Le mie dichiarazioni, che confermo, sono quelle che ho rilasciato nella video intervista. Dichiarazioni garantite dalle certezze e dagli impegni assunti da parte del Comandante della Capitaneria che, come detto, proprio oggi vi ha dato seguito firmando l’Ordinanza. Nel sito istituzionale del Comune, già da oggi, si potrà prendere visione del documento del comandante della Capitaneria attraverso la quale mette a disposizione i sessanta parcheggi. Parcheggi tutti fruibili dal primo giugno 2025”.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui