Venerdì 6 giugno a Berchidda arriva il Rally Italia Sardegna

Dopo tanti anni, il Rally Italia Sardegna fa ritorno a Berchidda, riportando il fascino del Mondiale nel cuore del territorio.

“La speciale “Telti–Calangianus–Berchidda” vedrà la nostra comunità protagonista assoluta, lungo un tracciato che fonde tradizione e spettacolo, interamente firmato Rassinaby Racing.

Il finale della prova attraverserà la suggestiva zona di San Salvatore, già teatro di shakedown e qualification stage del nostro amato Rally dei Nuraghi e del Vermentino, mentre la partenza sarà nei pressi di Taroni, tra i comuni di Calangianus e Telti: strade familiari e cariche di storia rallistica.

Questo traguardo è il frutto della sinergia tra ACI Sport, Rassinaby Racing e il fondamentale contributo dell’Amministrazione Comunale di Berchidda. Segnate la data: VENERDÌ 6 GIUGNO! Una giornata da non perdere: rally, emozioni e adrenalina assicurati. Vi aspettiamo numerosi lungo il percorso – sempre in sicurezza – per far sentire il calore della nostra terra ai campioni del Wrc”.

