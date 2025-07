A Olbia e sulle coste orientali il pericolo di incendio è “estremo”

Per martedì 9 luglio lungo le coste orientali c’è l’allerta per “pericolo di incendio estremo“, il Comune di Olbia attiva il Coc. A essere estremo è il pericolo, ma anche il fuoco può diventarlo. L’allerta rossa prevede la massima attenzione perché dopo il caldo estremo e l’arrivo del vento i roghi possono diventare devastanti. Così la Protezione civile regionale descrive il pericolo estremo. “Le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione molto elevate che, se non tempestivamente affrontato, raggiunge grandi dimensioni nonostante il concorso della forza aerea statale alla flotta aerea regionale”.

Immediate le contromisure prese dal primo cittadino Settimo Nizzi, che ha attivato il Centro operativo comunale per tener sotto controllo la situazione. “A seguito della pubblicazione del bollettino di previsione di pericolo di incendio estremo (preallarme) il sindaco ha disposto l’attivazione del Coc per tutta la durata dell’allerta“.

