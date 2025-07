I piccoli assi del surf sulle onde della Marinedda a Isola Rossa

I piccoli assi del surf in gara alla Marinedda, Isola Rossa

Mercoledì 9 luglio la prima gara della stagione nella spiaggia della Marinedda, i piccoli in surf all’Isola Rossa con il Nesos King of Grommets. Gara dedicata agli juniores. E in autunno ritorna l’assoluto del campionato italiano

“Semaforo acceso sul verde, onde all’orizzonte pronte a far divertire e gareggiare. Si alza il sipario su una nuova stagione agonistica nella spiaggia della Marinedda, a Isola Rossa: mercoledì 9 luglio scenderanno in gara i giovani talenti del surf con la competizione Nesos King of Grommets, la prima di tre eventi previsti tra l’estate e inizio autunno”.

Il mare di Trinità d’Agultu

“La baia del Comune di Trinità d’Agultu è pronta a ospitare così anche quest’anno manifestazioni sportive di alto livello in quella che è considerata una disciplina in grande crescita, il surf da onda, già inserita nel programma olimpico a Tokyo e Parigi e prossimo alla partecipazione ai Giochi di Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Mercoledì, tra le rocce della Marinedda, entreranno in acqua i nuovi prospetti del surf italiano in una gara promozionale inserita nel calendario della FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard. Oltre trenta gli iscritti per il Nesos King of Grommets, e quattro le categorie previste, dall’under 12 agli under 18, per un contest da sempre avvincente e che ha il duplice scopo di avvicinare i più piccoli alle competizioni e dare l’opportunità agli atleti più esperti di consolidare la propria esperienza, districandosi tra giudici e batterie”.

“Il programma di gara prevede la chiusura delle iscrizioni dalle 9 alle 10, con l’ingresso delle prime heat intorno alle 10.30 con le batterie degli under 18, poi a scalare in ordine di età sino ad arrivare agli under 12. “C’è un arrivo una bella mareggiata da maestrale – commentano dall’associazione sportiva Marineddabay – ci troveremo con mare medio-grosso e formato nella prima mattina, e poi in scaduta dal primo pomeriggio”. Acqua eccezionalmente calda (come in tutto il Mediterraneo) e sole: mercoledì sarà una festosa giornata di sport a Isola Rossa”.

I tre eventi in programma

La Marinedda si prepara così a un altro anno tra le onde: il Nesos King of Grommets è inserito nel programma del Triple Crown Marinedda, cioè i tre eventi dedicati al surf organizzati dall’associazione Marineddabay: un omaggio a tre celebri gare organizzate a Oahu, alle Hawaii, e che in terra di Sardegna avrà il suo culmine in autunno con il Marinedda Bay Open – Campionato Assoluto Shortboard e Bodyboard 2025, che decreterà per il secondo anno consecutivo i nuovi campioni d’Italia della FISSW. Tra fine agosto e le prime due settimane di settembre, alla prima mareggiata utile si terrà invece il terzo evento il Local Long Contest, dedicato alle tavole lunghe: una festa nella festa, organizzata per celebrare l’animo dello sport e lo spirito di accoglienza.

