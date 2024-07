Ad Arzachena si va in discoteca in bus, la nuova linea notturna

La nuova linea ad Arzachena per andare in discoteca in bus.

Ad Arzachena si va in bus in discoteca. Il Comune, in particolare l’assessorato ai Trasporti, ha attivato la linea notturna di Lu Pustali per raggiungere la movida nelle frazioni della città gallurese. L’iniziativa, promossa dall’assessora Stefania Fresu, è volta a risolvere i problemi di traffico e di parcheggio.

Sarà attivata il 13 luglio, tutti i sabati, fino al 31 agosto, compreso il ponte di Ferragosto, dove sarà possibile raggiungere i locali notturni della Costa Smeralda. Le località collegate dalla nuova linea notturna del bus sono anche le frazioni di Arzachena: Cannigione, Tanca Manna, Baja Sardinia, parcheggio Monti di Mola.

