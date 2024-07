Impianto fotovoltaico a Tempio, azienda siciliana cerca personale

A Tempio sorgerà un impianto fotovoltaici e cercano personale

In un terreno di Tempio deve sorgere un impianto con pannelli per il fotovoltaico e l’azienda che se ne deve occupare cerca personale. Si tratta della siciliana Improving System con sede a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Le principali delle figure richieste sono elettricisti ed escavatoristi.

“Si offre regolare contratto a tempo determinato, con orario lavorativo full time dal lunedì al venerdì e ottima retribuzione – spiegano -. Requisiti fondamentali: Capacità di lavorare in team e contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Professionalità e puntualità. Se interessati, potete inviare una mail a info@improvingsystem.com”.

