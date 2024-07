Olbia, ok alla demolizione del ponte-tappo di via Galvani

L’ordinanza per la demolizione del ponte di via Galvani.

Vanno avanti i lavori per la viabilità alternativa di via Veronese a Olbia ed è stata richiesta la proroga dell’ordinanza dirigenziale per la regolamentazione temporanea della circolazione stradale, per permettere la realizzazione della viabilità alternativa necessaria alla demolizione ponte di via Galvani.

In particolare, dal 15 al 25 luglio, sarà completamente sospesa la circolazione stradale, veicolare e pedonale su via Galvani, nel tratto compreso tra il terzo ingresso del parco “Fausto Noce” e l’intersezione con Via Veronese, per l’intero arco delle 24 ore.

Sarà vietata anche la sosta e la fermata dei veicoli nelle vicinanze dei lavori, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. Per minimizzare i disagi, sono stati predisposti percorsi alternativi. La segnaletica di preavviso e quella necessaria alla regolamentazione del traffico sarà collocata dall’impresa esecutrice dei lavori 48 ore prima dell’inizio delle opere. Inoltre, durante gli interventi, il cantiere sarà delimitato e messo in sicurezza, con particolare attenzione durante le ore notturne e di inattività.

Cambia la viabilità.

In via Galvani, nel tratto tra l’intersezione con Via Veronese e il lato opposto al civico 90, la carreggiata sarà ristretta sul lato destro e verrà istituito un senso unico alternato di circolazione, con precedenza per i veicoli diretti verso le vie Veronese/Euclide. Anche qui sarà vietata la sosta e la fermata su ambo i lati, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. I pedoni dovranno camminare sul lato opposto al cantiere.

In via Veronese, nel tratto tra il lato opposto al civico 2 e l’intersezione con le vie Galvani ed Euclide, la carreggiata sarà ristretta sul lato destro con un senso unico alternato di circolazione e precedenza per i veicoli diretti verso le vie Galvani/Euclide.

Anche in questo tratto saranno vietate sosta e fermata su ambo i lati, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva. Secondo l’ordinanza, la segnaletica permanente in contrasto con queste nuove disposizioni dovrà essere oscurata e che il cantiere sarà adeguatamente delimitato e segnalato per garantire la sicurezza stradale e pedonale.

