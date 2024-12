Malika Ayane si esibirà alle 19:30 a Porto Cervo.

Conto alla rovescia per il concerto di Malika Ayane a Porto Cervo. L’artista si esibirà il 29 dicembre, alle 19:30 nella piazzetta centrale. Un evento che si inserisce nel programma “Natale a Porto Cervo” promosso dal Consorzio Costa Smeralda e sostenuto e sponsorizzato da Smeralda Holding ed è parte del calendario “Incanto di Natale” del Comune di Arzachena, che prevede un programma di manifestazioni nella cittadina e in tutti i borghi.

Nel calendario sono presenti i mercatini di Natale, animazione per grandi e piccini e degustazioni continuano ad animare il borgo di Porto Cervo sino all’Epifania. A Porto Cervo, come negli altri borghi, c’è un calendario ricco divertente e con la presenza attiva delle associazioni locali. L’associazione APS Porto Cervo, l’associazione Li Montimulesi, l’associazione Monticanaglia, il comitato Santa Teresina, la Parrocchia Stella Maris, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso popolano le sedici casette, sette in più rispetto all’edizione del 2023, insieme ad altri artigiani del territorio che sono presenti con un’offerta sia di prodotti gastronomici che di artigianato locale.

Malika Ayane.

Malika Ayane è una delle cantanti più celebri del panorama musicale italiano. L’artista è stata scelta per il concerto di fine anno, che si terrà domenica 29 alle ore 19.30 in Piazzetta Centrale di Porto Cervo. La cantautrice è diventata nota nel 2007 e nel 2008 ha iniziato a lavorare al suo primo progetto discografico, prodotto da Ferdinando Arnò, che è diventato disco di platino.

Ha partecipato a cinque Festival di Sanremo, la prima volta nel 2009 nella sezione Giovani con “Come foglie”, diventato disco di platino. Anche “Ricomincio da qui” (2010) ha ottenuto il disco di platino ed è stato scritto dalla stessa Malika in collaborazione con Gino De Crescenzo. Una serie di successi che hanno ottenuto tanti riconoscimenti come il Premio della Critica intitolato a Mia Martini.

