Maltempo in Gallura, Abbanoa rinvia i lavori a Porto Cervo

Abbanoa costretta a rinviare i lavori a Porto Cervo

Le condizioni meteo avverse che stanno interessando la Gallura costringono Abbanoa a rinviare i lavori previsti a Porto Cervo. L’intervento di manutenzione era originariamente previsto per la giornata di mercoledì 26 novembre 2025.

La decisione, comunicata con un avviso, riguarda un’operazione di manutenzione su un pozzetto lungo la condotta che serve l’area dei campetti parrocchiali, snodo cruciale tra le rinomate località di Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca.

L’intervento, sebbene di routine, è fondamentale per garantire la piena efficienza del servizio in una zona ad alta densità abitativa (sebbene non nel pieno della stagione turistica, ma cruciale per i residenti). L’impossibilità di operare in sicurezza a causa del maltempo – presumibilmente piogge e forti venti che caratterizzano il Nord Sardegna in questo periodo dell’anno – ha costretto il gestore idrico a un posticipo indefinito.

Questo rinvio, purtroppo necessario per tutelare la sicurezza delle squadre operative, introduce un elemento di incertezza per i cittadini e gli operatori dell’area, che dovranno attendere la comunicazione di una nuova data, strettamente legata al miglioramento delle previsioni meteorologiche.

Il posticipo mette in luce le sfide che Abbanoa deve affrontare nella gestione di un sistema idrico complesso e, in alcune aree, datato, come quello della Gallura. Se da un lato il rinvio è un evento specifico legato al clima, dall’altro si inserisce in un contesto di continui interventi di efficientamento della rete.

Garantire la stabilità del servizio in centri come Porto Cervo, con infrastrutture che devono reggere il forte stress della stagione estiva e resistere agli agenti atmosferici più severi in inverno, richiede una pianificazione meticolosa e, spesso, flessibile.

Abbanoa ha invitato gli utenti a monitorare attentamente il proprio sito web ufficiale (www.abbanoa.it) per conoscere la nuova calendarizzazione dei lavori.

