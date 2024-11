Incidente nella circonvallazione di Arzachena, auto conficcata dal guard rail

Schianto fra due auto nella circonvallazione di Arzachena, una trafitta dal guard rail: ferito uno dei due conducenti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Un’auto è stata trafitta dal guard rail e hanno faticato non poco per liberarla. Uno dei due conducenti ha avuto bisogno di soccorso ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia stradale.

