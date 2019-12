Il cantante per il Capodanno di Arzachena.

Anche il Comune di Arzachena ha rotto gli indugi e ha presentato la sua star di Capodanno. Sarà Marracash a scaldare l’entusiasmo della piazza la notte del 31 dicembre. Un’occasione che il rapper sfrutterà anche per presentare il suo nuovo album “Persona”.

L’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda ha stanziato per i festeggiamenti di fine anno 143mila euro. Lo spettacolo in piazza inizierà alle 22 con il dj set, per porseguire con l’esibizione del cantante e grande finale con il dj Ema Stokholma.

Marracash si esibirà per la prima volta con i brani del nuovo album, per il quale ha già in programma una serie di concerti nel 2020 dal titolo “In Persona tour”.

(Visited 1.609 times, 1.609 visits today)