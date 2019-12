Il nuovo singolo del cantante di Olbia.

A distanza di un anno dal suo primo singolo, Salvatore Saba torna alla ribalta con un nuovo pezzo, con cui punta a replicare il successo. Il cantante di Olbia, classe 1997, ha rilasciato, nei giorni scorsi, il video ufficiale di NO OTHER in distribuzione sulla piattaforma VEVO.

NO OTHER, feat che l’artista ha deciso di portare a termine assieme alla cantante Giada Pilloni, gia conosciuta per la partecipazione al talent Show “Amici di Maria De Filippi”, e per aver aperto il concerto della star Elisa all’Arena di Verona. Tra Giada e Salvatore c’è stato feeling da subito. Ed iniziando a scrivere il brano hanno trovato tante cose in comune. Sono tante le persone che hanno lavorato per il singolo e il video ufficiale.

Il lavoro in studio è stato seguito dal noto produttore Kaizen (spalla destra del rapper En?gma) che segue Salvatore gia dal primo progetto. Da un’idea di Salvatore e Giada è nato il video diretto da Paolo Acquaviva. “Sono orgoglioso di poter lavorare con professionisti di questo calibro”, dice cantante, che sta già lavorando ai progetti futuri.

