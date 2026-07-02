Maltempo, crolla un muro a San Pasquale: frana in un condominio

Intervento dei vigli del fuoco per il crollo di un muro a San Pasquale

Dopo giorni di caldo torrido sulla Gallura si è abbattuto il maltempo e ha fatto danni: crolla un muro a San Pasquale. L’allarme è scattato verso le 12.30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del presidio stagionale di Santa Teresa Gallura. Il crollo del muro di contenimento causato dalle forti piogge che stanno colpendo la Gallura da questa mattina.

I danni nella frazione di Santa Teresa Gallura

La squadra del 115 ha interdetto il passaggio pedonale che serve per raggiungere alcuni appartamenti del condominio. Col crollo del muro c’è stata anche una piccola frana. I vigili del fuoco hanno poi aiutato alcuni abitanti a sgomberare gli alloggi invasi dalla pioggia e dal fango. Per fortuna non si registrano feriti. Nella frazione di San Pasquale sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Santa Teresa Gallura.

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