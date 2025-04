Arzachena partecipa a “Monumenti aperti 2025”, ecco il programma

Due giorni di “Monumenti aperti” ad Arzachena

Anche Arzachena partecipa all’edizione 2025 della manifestazione Monumenti Aperti in programma il 3 e 4 maggio.

“Arzachena è parte del circuito nazionale di Monumenti Aperti con un progetto che coinvolge le scuole.

Sabato 3 e domenica 4 maggio 2025 appuntamento nel cuore di Arzachena.

La roccia del Fungo, il museo civico Michele Ruzittu e un trekking urbano sono parte del programma con cui il Comune vuole mettere in luce le attrazioni del centro storico”.

Gli eventi ad Arzachena per Monumenti aperti

TREKKING URBANO nel centro storico con i volontari dell’associazione culturale La Scatola del Tempo

3 e 4 maggio

dalle 10:00 alle 11:30

partenza dalla chiesetta di San Pietro

consigliate scarpe comode.

ROCCIA MONUMENTALE IL FUNGO visita accompagnata dai ragazzi delle scuole superiori di Arzachena e dai volontari dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai”.

3 e 4 maggio

dalle 11:30 alle 12:30

partenza da piazza Risorgimento

consigliate scarpe comode.

MUSEO CIVICO MICHELE RUZITTU visita accompagnata dai ragazzi delle scuole superiori di Arzachena e dai volontari dello Spazio adolescenti “Come me nessuno mai” per scoprire questo speciale luogo di narrazione della nostra storia più antica grazie a un allestimento originale, chiaro e agevole.

3 e 4 maggio

Dalle 17:00 alle 19:00

Ritrovo al museo in via Mozart.

L’organizzazione è a cura dell’associazione culturale La Scatola del Tempo in collaborazione con Ge.se.co surl e Cooperativa sociale La Rosa di Gerico.

