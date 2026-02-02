Nasce ad Arzachena il concorso “I Suoni della Gallura”

Il concorso “I Suoni della Gallura” ad Arzachena.

Un nuovo progetto culturale di respiro nazionale prende forma in Gallura con il lancio del primo Concorso musicale nazionale “I Suoni della Gallura – Città di Arzachena”, in programma dal 14 al 17 maggio 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la formazione dei giovani e valorizzare l’identità culturale del territorio, attraverso un investimento diretto dell’Amministrazione comunale di Arzachena a sostegno della musica e dell’educazione artistica.

Il concorso prende origine dalla progettualità dei docenti dell’Istituto Comprensivo numero 1, Antonio Lascaro e Chiara Bellamacina, che ne curano la direzione artistica insieme alla dirigente scolastica Pinuccia Selis e a Gian Franco Mossa. Il Comune di Arzachena sostiene e promuove l’iniziativa tramite l’assessorato alla Pubblica Istruzione guidato da Michele Occhioni, che ha destinato un contributo di 15 mila euro. Alla realizzazione dell’evento collabora anche il Comune di Palau, che mette a disposizione il Cine Teatro Montiggia come una delle sedi delle audizioni.

La manifestazione si rivolge a un pubblico ampio e diversificato di giovani musicisti, dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale ai licei musicali, dai conservatori alle accademie, fino alle scuole civiche e ai privatisti. Il bando prevede categorie dedicate ai solisti di tutti gli strumenti, alla musica da camera fino a nove elementi e alle orchestre. Il montepremi complessivo ammonta a 2.500 euro, assegnati sotto forma di borse di studio destinate a sostenere la formazione e la crescita artistica dei vincitori.

“Il concorso musicale rappresenta per la nostra comunità scolastica un traguardo di grande valore educativo, culturale e sociale. La musica, con la sua straordinaria capacità di emozionare e unire, è uno strumento importante per la formazione della persona: educa all’ascolto e alla collaborazione, sviluppando sensibilità e creatività – afferma la dirigente Selis -. Attraverso “I Suoni della Gallura” vogliamo offrire agli studenti un’esperienza autentica di crescita, mettendoli in relazione con coetanei provenienti da realtà diverse, stimolando il confronto e il senso di condivisione. La manifestazione si articolerà in una settimana interamente dedicata alla musica, arricchita da concerti serali tenuti dai maestri componenti della commissione giudicatrice, artisti di altissimo profilo. Anche questi momenti rappresenteranno preziose occasioni di ispirazione e formazione per i ragazzi, consolidando il legame tra scuola, istituzioni e territorio”.

Sul valore dell’iniziativa interviene anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Michele Occhioni: “Arzachena si prepara a diventare un palcoscenico per centinaia di giovani talenti provenienti da tutta Italia – commenta l’assessore Michele Occhioni -. Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto ideato dall’Istituto Comprensivo 1 perché riconosce nella musica un linguaggio universale e un formidabile strumento di crescita culturale. Con “I Suoni della Gallura” offriamo un’occasione di confronto ai talenti emergenti di tutta Italia in un’atmosfera di sana competizione che stimola al continuo miglioramento come persone e come musicisti”.

Il calendario prevede le audizioni per musica da camera, orchestre e solisti di percussioni il 14 e 15 maggio al Teatro Montiggia di Palau, in via Nazionale. Il 16 e 17 maggio le prove dei solisti degli altri strumenti si terranno invece al Museo civico “Michele Ruzittu” di Arzachena, in via Mozart, che ospiterà anche il concerto conclusivo domenica 17 maggio alle 20, con l’esibizione dei vincitori e la consegna dei premi speciali.

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro le ore 21 del 24 aprile 2026 all’indirizzo concorsomusicale@comprensivoarzachena1.edu.it. Il regolamento completo e la modulistica sono disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo Arzachena 1, mentre ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.comprensivoarzachena1.edu.it e sulle pagine social https://www.instagram.com/concorso_suoni_della_gallura/ e https://www.facebook.com/share/1DEPnFLqCh/?mibextid=wwXIfr.

