Olbia celebra il luogotenente Levrini dopo 42 anni di servizio

Il sindaco di Olbia celebra il luogotenente Levrini.

Questa mattina Olbia ha reso omaggio a un lungo percorso di servizio con la consegna di una pergamena di riconoscimento al Luogotenente Carica Speciale Luca Levrini, recentemente andato in pensione dopo 42 anni nell’Arma dei Carabinieri. L’iniziativa del Sindaco ha rappresentato un momento ufficiale per celebrare una carriera segnata da dedizione, responsabilità e impegno costante a tutela della comunità.

Arrivato a Olbia nel 1988, Levrini ha iniziato il suo percorso operativo nel Nucleo Radiomobile, proseguendo poi nella Sezione Operativa, distinguendosi in attività complesse e delicati interventi che hanno richiesto professionalità e capacità decisionali. Tra il 2022 e il 2025 ha assunto il comando della stazione carabinieri di Porto Rotondo, incarico che ha rappresentato l’ultimo impegno in una carriera caratterizzata da incarichi di crescente responsabilità.

Nel corso della sua lunga permanenza in città, Levrini ha ricevuto molteplici attestazioni di merito, tra cui l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, riconoscimenti della Protezione Civile Nazionale, quattro encomi ufficiali e diverse benemerenze conferite dall’Arma e dalle autorità giudiziarie. Tali riconoscimenti testimoniano non solo l’elevata competenza professionale, ma anche l’affidabilità e la correttezza con cui ha operato in ogni incarico, mantenendo sempre al centro l’interesse della collettività e il rispetto delle istituzioni.

Durante la cerimonia, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza del contributo di Levrini alla sicurezza e alla serenità del territorio, evidenziando come la sua dedizione abbia rappresentato un esempio per colleghi e cittadini. L’omaggio ha voluto essere non solo un ringraziamento istituzionale, ma anche un riconoscimento umano per la costanza, la lealtà e il senso dello Stato dimostrati lungo l’intera carriera.

