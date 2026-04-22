Raccolta rifiuti, riattivato ad Arzachena il ritiro di monitor e tv

La raccolta rifiuti ad Arzachena.

Ad Arzachena riparte il servizio di raccolta e svuotamento delle casse destinate ai rifiuti elettrici ed elettronici di categoria R3, relativi a monitor e televisori. La possibilità di conferimento è stata resa disponibile a partire da oggi, mercoledì 22 aprile, presso l’ecocentro di via Livorno a Cannigione, dove i cittadini possono quindi consegnare tali dispositivi per il corretto smaltimento.

Contestualmente rimane sospeso il ritiro dei Raee di categoria R4, che comprendono i piccoli elettrodomestici. La sospensione non sarebbe attribuibile né all’ente comunale né alla società De Vizia, responsabile del servizio di igiene urbana, ma a problematiche logistiche legate ai trasportatori dei Sistemi collettivi dei consorzi Raee. Situazioni analoghe stanno interessando diverse realtà comunali, in particolare nel Sud Italia e nelle isole, dove si registrano disservizi simili collegati alle stesse difficoltà di gestione e trasporto dei materiali raccolti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio della società De Vizia in via Marconi ad Arzachena, oppure utilizzare il numero verde 800/194925 o l’indirizzo email infoarzachena@devizia.com, mentre resta attivo l’invito a seguire gli aggiornamenti sul servizio.

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