Incidente sulla strada Aglientu-Luogosanto, come stanno i feriti

I feriti nell’incidente sulla strada Aglientu-Luogosanto.
Sono in costante miglioramento le condizioni dei due feriti nell’incidente avvenuto ieri, 24 aprile, che si è verificato nel pomeriggio lungo la strada provinciale 5 tra Aglientu e Luogosanto. Il fatto si è registrato intorno alle 16 quando un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di carreggiata terminando la propria corsa ribaltata fuori dalla sede stradale. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tempio Pausania, che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’intera area interessata dall’incidente, verificando l’assenza di ulteriori situazioni di pericolo per la circolazione.
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Secondo quanto ricostruito, le 4 persone a bordo del veicolo sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente sono state assistite dal personale sanitario giunto con due ambulanze, che ha prestato le prime cure e provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale per gli accertamenti necessari. Le operazioni di messa in sicurezza e gestione dell’emergenza si sono protratte fino al completamento delle verifiche sull’area, mentre restano in corso gli approfondimenti per chiarire la dinamica esatta del sinistro.