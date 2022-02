Nuovi marciapiedi ad Arzachena.

Nelle vie di Arzachena arrivano i nuovi marciapiedi. L’amministrazione comunale ha avviato una serie di interventi di riqualificazione della viabilità cittadina, con la realizzazione e la sistemazione degli stessi.

I nuovi sono attualmente in costruzione nel quartiere Lu Narili e in via Regina Elena, dove ancora non erano presenti, mentre nelle altre vie sono stati riqualificati quelli esistenti. Si tratta dell’incrocio tra via San Pietro e viale Costa Smeralda. Questi ultimi 3 interventi fanno parte del piano generale di riqualificazione del sistema viario previsto per il centro urbano e i borghi. Un progetto promosso dall’assessore ai Lavori Pubblici di Arzachena, Fabio Fresi.