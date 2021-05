Verso le elezioni comunali di Olbia.

Ribadiscono la loro fedeltà alla Grande coalizione e al candidato sindaco Augusto Navone. Smentiscono “categoricamente” la volontà di “candidarsi autonomamente” alle prossime elezioni comunali di Olbia. I portavoce del M5s della Gallura, Maria Teresa Piccinnu, Roberto Ferinaio, Nardo Marino e Roberto Li Gioi bocciano l’ipotesi di un terzo o quarto polo, emerso ieri dopo la scissione del Movimento Civico di Olbia Domani di Uccio Iodice, e restano compatti nel gruppo che affronterà il sindaco uscente Settimo Nizzi alle urne.

Il Movimento 5 Stelle conferma l’appoggio.

“Il Movimento 5 Stelle di Olbia non sta valutando in alcun modo la possibilità di candidarsi autonomamente, ma alle prossime elezioni amministrative della città sosterrà con convinzione il candidato sindaco Augusto Navone – afferma i portavoce -. Il Movimento 5 stelle ribadisce inoltre la sua volontà di partecipare alla competizione elettorale come alleato di punta della Grande coalizione”.

Ieri Navone, appresa la decisione dell’uscita del gruppo di Iodice, aveva dichiarato: “Le porte aperte sono anche questo, la libertà di ognuno di operare democraticamente le proprie scelte. Uccio Iodice portavoce della lista Olbia Domani, ricordo che è stato uno dei primi rappresentanti politici a chiedermi di guidare la Grande Coalizione Civica alle prossime elezioni amministrative e ricordo anche gli spunti programmatici da lui suggeriti”.

