Porto Cervo accoglie il nuovo anno con concerti e spettacoli

Concerti e spettacoli nel nuovo anno di Porto Cervo.

Prosegue anche col nuovo anno il calendario di eventi “Natale a Porto Cervo”, kermesse promossa dal Consorzio Costa Smeralda e Smeralda Holding, inserita nel calendario del Comune di Arzachena “Incanto di Natale”, con un programma di manifestazioni nella cittadina e in tutti i borghi.

Il grande successo dei Mercatini di Natale, con spettacoli per grandi e piccini e degustazioni, continuerà ad animare Porto Cervo sino all’Epifania, un cartellone di appuntamenti per vivere assieme la gioia delle festività, realizzato con il coinvolgimento del territorio per rendere più accogliente il borgo turistico anche d’inverno: le associazioni APS Porto Cervo, Li Montimulesi e Monticanaglia, il comitato Santa Teresina, la Parrocchia Stella Maris, Gli Amici di Nemo e Gli Amici del Sorriso popolano le sedici casette in legno insieme ad altri artigiani del territorio che sono presenti con un’offerta sia di prodotti gastronomici che di artigianato locale.

Sabato 4 gennaio, alle ore 18 nella suggestiva cornice della Passeggiata addobbata a festa, inizieranno gli artisti di Bianche Presenze con il loro Fire Show e a seguire concerto dei cori sardi con due ospiti di prestigio, il Coro Sos Astores di Golfo Aranci diretto da Giuseppe Orrù e il Coro Terra Galana di Monti cresciuto sotto la guida di Carlo Deriu e oggi diretto da Mariano Meloni. Nel Mercatino saranno allestiti street food con degustazioni di piatti tipici, decorazioni natalizie, prodotti regionali di artigianato, dolci, souvenir e piccoli oggetti da regalo e sarà animato da eventi collaterali di intrattenimento musicale e per bambini, dal Fire Show con Mangiafuoco, all’attesissima esibizione dei Trampolieri. Il programma completo è consultabile sul sito del Consorzio Costa Smeralda (consorziocostasmeralda.com).

Due ensemble maschili che fanno conoscere la polifonia tradizionale in tutta l’Isola e anche oltre Tirreno viste le numerose tournée che i gruppi effettuano sia nella Penisola che all’estero partecipando ad importanti festival corali in Italia e nel resto d’Europa.

Sarà un immergersi nelle tradizioni popolari che piace molto sia ai sardi che ai tanti turisti che hanno deciso di trascorrere le vacanze natalizie nel borgo smeraldino che, in queste splendide giornate invernali, mantiene inalterato il fascino di un paesaggio unico e irripetibile.

Dalle 19 il pubblico potrà degustare i prodotti locali e le prelibatezze enogastronomiche preparate dalla brigata di cucina dell’APS Porto Cervo che riuscirà a soddisfare, come in tutte le serate precedenti, le migliaia di visitatori che stanno affollando i mercatini in queste giornate di festa.

