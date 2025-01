Gli eventi in programma.

Cosa fare nel weekend in Gallura? Per gli appassionati o per chi vuole scoprire tradizioni e cultura locali, sono in corso tantissimi eventi organizzati nei diversi comuni del territorio per gli ultimi eventi di Natale. Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi.

Gli utlimi eventi del Natale con l’arrivo della befana a La Maddalena. Ecco il programma

Quest’anno la Befana non arriva sola. Ci sarà infatti tutta la magia dello spettacolo Disney a rendere indimenticabile questo splendido Natale a Golfo Aranci. Il dettaglio

Bellissima escursione naturalistica, in gran parte ad anello, sul promontorio di Capo Figari, circondati dal mare, fra una rigogliosa macchia mediterranea frequentata dai mufloni. Il programma

Lo spettacolo di burattini a Tempio Un mondo magico ti aspetta! Siamo felici di invitarti a uno spettacolo di burattini indimenticabile! Vedi il dettaglio

𝐋’𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚: “𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐧𝐠𝐢𝐚𝐧𝐮𝐬”. 𝐄𝐜𝐜𝐨 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 ultimi 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 del programma di 𝐍𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞. Il programma

La befana arriva a Olbia con dolci e animazione. Scopri il dettaglio

Una bellissima escursione a Santa Teresa di Gallura precisamente a Capo Testa e Valle dell Luna. Il programma

