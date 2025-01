Noleggio a lungo termine: scegli chi ti sa capire davvero

Il noleggio è senza dubbio la soluzione più innovativa e pratica per avere a disposizione veicoli sempre nuovi e sicuri, e infatti sono anni che le aziende adottano questa formula, in alternativa al possesso, per gestire ogni aspetto della logistica.



Ma negli ultimi anni, il noleggio sta conquistando sempre di più il settore dell’automotive, e quelli che si registrano sono numeri davvero impressionanti, e sempre più positivi, non solo per quanto riguarda i veicoli commerciali, ma anche per le vetture. Perché i vantaggi di questa formula non sono solo riservati a tutte quelle realtà che hanno bisogno di una flotta, per gestire le proprie attività. Anche le imprese che non sono impegnate esclusivamente nel campo dei trasporti, possono avere la necessità di noleggiare i propri mezzi di trasporto.



Pensiamo, ad esempio, ad un’azienda ospedaliera privata, che vuole mettere a disposizione dei propri dipendenti un’auto per raggiungere il posto di lavoro, oppure ad una piccola rivendita di alimentari, che ha bisogno di un unico furgone, magari non troppo grande, per poter consegnare a domicilio la spesa che i clienti ordinano ogni giorno. E si potrebbe continuare all’infinito nell’elenco, perché le possibilità che dà il noleggio sono davvero tantissime, così come i vantaggi, sia a livello pratico che economico.



Prima di prendere in considerazione l’idea di scegliere il noleggio, per la gestione della logistica della propria azienda, però, è sempre necessario scegliere il vettore a cui rivolgersi. Perché da quando il noleggio è diventato un servizio così richiesto, sono sempre di più i marchi che propongono questo tipo di soluzione, e quindi può essere davvero complicato decidere pensando, erroneamente, che i termini contrattuali e i benefici siano gli stessi, dappertutto. E invece no, non è affatto così.



Per avere un servizio che sia davvero completo, affidabile e in grado di soddisfare ogni richiesta, è meglio rivolgersi a chi è in grado di dare al cliente l’attenzione che merita, in ogni momento. E in questo senso, non c’è nessuno come ABordo, il servizio di noleggio a lungo termine di Sella, che non solo mette il cliente al primo posto, ma è capace di proporre soluzioni contrattuali sempre convenienti e, soprattutto, risolutive.



Forte della sua lunga esperienza nel settore del leasing, Sella è in grado di offrire un servizio di noleggio realmente completo, grazie al quale le aziende partner possono riconoscersi ed essere certe di poter gestire la mobilità in maniera davvero semplice e agevole. Merito anche della presenza costante dei suoi consulenti, che seguono il cliente in ogni momento, e anche delle oltre 400 sedi dislocate su tutto il territorio nazionale, che rappresentano un punto di riferimento su cui si può sempre contare. E questo non è poco.



Perché quando si parla di noleggio a lungo termine, è sempre meglio scegliere qualcuno che ti sa capire davvero.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui