Il sindaco Ragnedda sull’ok alla Olbia-Arzachena

Il sindaco Roberto Ragnedda esulta per il tanto atteso via libera alla strada a 4 corsie Olbia-Arzachena. “Apprendiamo con grande soddisfazione del via libera in Commissione per la 4 corsie Olbia – Arzachena – Santa Teresa seppur sfiancati dalla lunga attesa. Abbiamo promosso e preso parte a tavoli di lavoro, a mobilitazioni, a incontri istituzionali con Governo regionale e centrale per sostenere il progetto. Ora auspichiamo un avvio celere delle procedure di appalto“.

“Nel 2020, il Comune di Arzachena ospitò persino il compianto assessore Frongia, i consiglieri e i funzionari regionali, i sindaci di Olbia, Palau e Santa Teresa Gallura, i rappresentanti di categoria e le sigle sindacali da cui è scaturito un tavolo permanente di confronto. Sono trascorsi 5 anni e Arzachena con la Costa Smeralda, Palau, Santa Teresa e Olbia sono ancora collegate da una mulattiera che risale ai primi del ‘900. Ne sono trascorsi 20 da quando l’opera fu dichiarata “strategica”.

“Sappiamo tutti quanto vale la Gallura in termini di PIL per l’Isola grazie al comparto turistico, al commercio e ai servizi che le fanno capo, ed è impensabile puntare allo sviluppo economico della provincia senza una viabilità all’altezza. Con un volo dalle principali capitali europee si atterra a Olbia in meno di due ore, mentre a terra, durante i mesi estivi, impieghiamo anche un’ora per percorrere 25-30 chilometri sino all’aeroporto o all’ospedale. Basta questa riflessione per constatare l’assurdità del sistema viario attuale, che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini e il diritto alla mobilità”.

