Ottimax aderisce al progetto Avis “Sambene e salude” a Olbia

Il progetto Avis di Olbia coinvolge l’azienda Ottimax.

A Olbia un importante gesto di solidarietà vede protagonista l’azienda Ottimax, che ha aderito al progetto Avis “Sambene e salude“, dedicato alla raccolta di sangue. I dipendenti della società, a partire da oggi, si recheranno presso il Centro Trasfusionale a gruppi di 5 per effettuare le donazioni, offrendo così un contributo concreto a fronte della costante necessità di sangue sul territorio.

L’adesione di una realtà aziendale di rilievo rappresenta una risposta importante, non solo per il valore etico dell’iniziativa, ma anche per il sostegno concreto che offre alla cittadinanza. Il management di Ottimax, con particolare riferimento al direttore Alessandro Manunta, si è dimostrato sensibile ai temi sociali, manifestando entusiasmo e partecipazione attiva al progetto promosso dall’Avis Olbia.

L’azione di Ottimax sottolinea come anche nel contesto imprenditoriale locale si possa sviluppare una visione attenta al bene comune. Il gesto contribuisce alla diffusione di una coscienza sociale e rafforza l’idea che iniziative di solidarietà, sostenute da aziende lungimiranti, siano fondamentali per promuovere valori condivisi. L’auspicio espresso dagli organizzatori è che sempre più realtà aziendali del territorio seguano l’esempio, contribuendo alla maturazione di una cultura collettiva orientata alla responsabilità sociale e all’impegno verso il prossimo.

