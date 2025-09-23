Plastic Free, i volontari tornano in azione ad Arzachena

Sabato ad Arzachena i volontari di Plastic free

Sabato 27 settembre segna un’importante giornata per l’ambiente ad Arzachena grazie a Comune e l’associazione Plastic Free Onlus. Si uniscono ancora una volta per tutelare i luoghi più vulnerabili del territorio. L’iniziativa, parte del progetto AgendaBLU 2025, è un evento congiunto con il World Clean Up Day, che vedrà contemporaneamente centinaia di località in tutta Italia e nel mondo impegnate nella pulizia di mari, spiagge e fiumi.

L’appuntamento è fissato per le 9:30 nel parcheggio di Li Capanni, lungo la strada Cannigione Palau, e l’obiettivo è ripulire l’area e la caletta antistante. Questa iniziativa, coordinata dall’Ufficio Ambiente e Decoro urbano del Comune in collaborazione con Plastic Free Onlus, mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di proteggere questi fragili ecosistemi, specialmente alla fine della stagione estiva.

Oltre a rimuovere i rifiuti, l’evento ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’impatto devastante che l’inquinamento ha sull’ambiente e sulla salute umana.

Si tratta di un’occasione per trasformare la preoccupazione in azione concreta, dimostrando l’impegno della comunità nella salvaguardia della natura.

Per partecipare all’evento è necessaria la registrazione online per usufruire della copertura assicurativa. Puoi iscriverti cliccando qui: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12640/27-set-arzachena.

I partecipanti sono invitati a munirsi di:

Guanti da lavoro (preferibilmente)

Abbigliamento comodo

Zainetto con acqua e snack

Una pinza telescopica (per chi la possiede)

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui