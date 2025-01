Lezioni di panade e impanadas: corso di formazione ad Arzachena

Ad Arzachena un corso di formazione per preparare panade e impanadas

Per chi vuole imparare a conoscere le panade il Comune di Arzachena organizza un corso di formazione per prepararle. “Dopo il successo riscontrato nel 2024, il Comune di Arzachena organizza dei percorsi formativi dedicati alla scoperta delle tradizioni culinarie ed enogastronomiche della Sardegna anche nel 2025, come ad esempio le panade, le paste gioiello, la panificazione, le birre artigianali e tanti altri. I corsi vedranno il via a partire dal mese di febbraio, con il primo corso dedicato alla scoperta del mondo delle impanadas e panade”.

“Il percorso inizierà con Maria Antonietta Mazzone, esperta di longevity food e studiosa delle tradizioni culinarie dell’isola, che guiderà i partecipanti alla scoperta del mondo delle impanadas e panade. Gli incontri teorico-pratici dedicati alle Impanadas e Panade si terranno nei giorni: Martedì 4, 11 e 18 febbraio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 presso lo Spazio Nexus in Piazza Risorgimento”.

“I posti disponibili sono 20 e il costo da sostenere per la partecipazione è di 50,00 euro. Per iscriversi è necessario inviare un’email a informagiovani@comarzachena.it indicando come oggetto “Corso Impanadas e Panade” e indicando il nome, cognome e numero di telefono nel testo della mail. Per ulteriori informazioni contattare: Ufficio Informagiovani via Firenze n. 2 telefono 0789849342″.

