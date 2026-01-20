La furia del mare travolge Cala Gonone: la strada come un fiume – VIDEO

Spaventosa mareggiata a Cala Gonone.

Le immagini di una mareggiata sul litorale di Cala Gonone sono impressionanti e descrivono una giornata di vera emergenza nel Nuorese e in Sardegna, a causa del maltempo. Un’onda anomala violenza ha trasformato il lungomare del paese in un fiume in piena. Le onde, alte diversi metri, hanno scavalcato con estrema facilità le barriere protettive, riversandosi sulla carreggiata e trasportando enormi massi che ora giacciono come ostacoli insormontabili in mezzo alla strada.

Il video mostra la potenza devastante dell’acqua che, dopo essersi infranta contro la costa, invade i vicoli e le aree residenziali. In un momento particolarmente critico, si vede un fiume di acqua bianca e vorticosa scorrere tra le case, sommergendo parzialmente i veicoli parcheggiati. Tra questi, un piccolo motocarro è rimasto intrappolato dalla forza della corrente, mentre i residenti, affacciati ai balconi, osservano increduli e impotenti l’avanzare del mare fin dentro il cuore del paese.

La violenza dei flutti non ha risparmiato gli arredi urbani e le strutture costiere. La schiuma marina ha ricoperto intere aree, rendendo la visibilità scarsa e le strade estremamente scivolose e pericolose. Le raffiche di vento, che soffiano incessantemente, rendono ancora più difficili le operazioni di monitoraggio, mentre il boato delle onde che colpiscono la riva scandisce le ore di questa difficile giornata.

Attualmente, diverse zone risultano interdette al traffico e si registrano danni ancora in fase di quantificazione a strutture pubbliche e private. La popolazione è stata invitata a non uscire di casa e a tenersi lontana dal litorale, poiché il mare continua a mostrare una forza distruttiva. Si attende una tregua del maltempo per iniziare la conta dei danni e rimuovere i massi e i detriti che la mareggiata ha depositato ovunque, lasciando Cala Gonone ferita da una delle mareggiate più violente.

