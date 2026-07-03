Patto per la sicurezza a mare ad Arzachena, controlli a Cannigione

I controlli in mare a Cannigione.

Un’intesa operativa per rafforzare i controlli lungo la costa di Arzachena è in fase di definizione tra la Capitaneria di Porto di La Maddalena e l’amministrazione comunale. La firma dell’accordo è prevista nei prossimi giorni e riguarderà in particolare il presidio del porto di Cannigione, considerato uno dei principali punti di riferimento per le attività marittime, turistiche e commerciali del territorio.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di gestire l’aumento dei flussi estivi che interessano l’intero sistema costiero, con una crescita significativa del traffico nautico e della presenza di bagnanti. In questo contesto la Sezione Marittima di Cannigione viene individuata come struttura strategica per il controllo e la vigilanza.

Attraverso la collaborazione tra le due istituzioni sarà garantita una presenza costante della Guardia Costiera, con attività orientate alla sicurezza della navigazione, alla tutela della vita in mare e alla salvaguardia dell’ambiente costiero. Sono previste verifiche sul rispetto delle normative, monitoraggi delle aree portuali e azioni di prevenzione degli illeciti. Il Comune assicurerà il supporto logistico necessario al funzionamento del presidio. L’accordo avrà validità fino al 31 ottobre 2026, con possibilità di proroga.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui