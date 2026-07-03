Patto per la sicurezza a mare ad Arzachena, controlli a Cannigione

Pasquetta Cannigione Arzachena

3 Luglio 2026

di Giulia Rago

I controlli in mare a Cannigione.

Un’intesa operativa per rafforzare i controlli lungo la costa di Arzachena è in fase di definizione tra la Capitaneria di Porto di La Maddalena e l’amministrazione comunale. La firma dell’accordo è prevista nei prossimi giorni e riguarderà in particolare il presidio del porto di Cannigione, considerato uno dei principali punti di riferimento per le attività marittime, turistiche e commerciali del territorio.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di gestire l’aumento dei flussi estivi che interessano l’intero sistema costiero, con una crescita significativa del traffico nautico e della presenza di bagnanti. In questo contesto la Sezione Marittima di Cannigione viene individuata come struttura strategica per il controllo e la vigilanza.

Attraverso la collaborazione tra le due istituzioni sarà garantita una presenza costante della Guardia Costiera, con attività orientate alla sicurezza della navigazione, alla tutela della vita in mare e alla salvaguardia dell’ambiente costiero. Sono previste verifiche sul rispetto delle normative, monitoraggi delle aree portuali e azioni di prevenzione degli illeciti. Il Comune assicurerà il supporto logistico necessario al funzionamento del presidio. L’accordo avrà validità fino al 31 ottobre 2026, con possibilità di proroga.

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