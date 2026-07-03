Scuola e trasporti in Gallura, nasce l’Osservatorio provinciale

L’Osservatorio provinciale sulla scuola in Gallura.

L’approvazione delle linee guida per l’istituzione dell’Osservatorio scolastico provinciale, formalizzata tramite un decreto del presidente della Provincia Settimo Nizzi, avvia un nuovo sistema di monitoraggio permanente per l’istruzione superiore in Gallura. L’organismo nasce per raccogliere e analizzare flussi informativi aggiornati sull’edilizia, sulle iscrizioni, sugli esiti didattici e sull’integrazione degli alunni stranieri, offrendo un supporto analitico alle decisioni istituzionali.

Tra le priorità operative figurano il contrasto alla dispersione scolastica e la gestione della mobilità studentesca, tematica complessa per il territorio a causa delle distanze geografiche e del pendolarismo quotidiano. Lo studio di queste dinamiche permetterà di ottimizzare sia i servizi di trasporto sia la pianificazione dei futuri interventi strutturali.

La struttura scientifica vedrà la cooperazione permanente di una platea diversificata di soggetti, che includerà l’amministrazione provinciale, l’Ufficio scolastico, i Comuni, i dirigenti dei vari istituti, l’Università, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle famiglie e degli iscritti. Questo tavolo di concertazione produrrà un rendiconto a cadenza annuale sullo stato del sistema educativo locale. I dati elaborati serviranno a connettere l’offerta formativa con il mercato del lavoro e a orientare le scelte strategiche della rete scolastica territoriale attraverso politiche basate su riscontri oggettivi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui